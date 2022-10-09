Орловец получил третью судимость за пьяную езду

Ближайшие годы «вечно пьяному» водителю придется провести за решеткой.

Обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный Покровским районным судом Орловской области. Перед ним предстал ранее дважды судимый местный житель. Так, в 2018 году мировым судьей он был признан виновным в повторной пьяной езде и приговорен к наказанию в виде обязательных работ сроком 280 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года. Летом 2021 года он же приговором уже районного суда за пьяную езду получил наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 11 месяцев и 20 дней.

В новом обвинении фигурировало два эпизода преступной деятельности: угон чужого автомобиля и повторная пьяная езда. Как установили следствие и суд, в конце февраля текущего года молодой человек находился в гостях у приятеля. Последний уснул, чем воспользовался злоумышленник. Он нашел ключ от автомобиля ВАЗ-21099 и угнал его. В тот момент угонщик был нетрезв. Его манера вождения привлекла внимание сотрудников ГИБДД. Полицейские попытались остановить автомобиль для проверки, но водитель не подчинился требованию и решил скрыться. Впрочем, долгой погони не получилось.

Пытаясь уйти от преследования, довольно скоро водитель не справился с управлением. При повороте налево машину занесло, и она съехала в кювет. Водитель был задержан. Освидетельствование на состояние опьянения было проведено прямо на месте. Прибор показал, что предельная норма концентрации спирта в крови у угонщика была превышена почти в 8 раз. Подсудимый вину признал и сам попросил о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения. По совокупности преступлений с учетом предыдущих приговоров молодой человек получил наказание в виде двух лет и двух дней лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на четыре с половиной года. Срок он должен отбывать в колонии-поселении.

ИА «Орелград»