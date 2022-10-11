Под Орлом был ликвидирован пожар с повышенным номером сложности

Пылал большой частный дом в деревне Образцово.

Вчера вечером в Орловском муниципальном округе был ликвидирован пожар с повышенным номером сложности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 20.06 стало известно о возгорании мансарды в одном из домов в деревне Образцово. Пламя могло перекинуться на смежные помещения первого этажа и дом, расположенный рядом.

В итоге мансарда выгорела изнутри на площади 100 квадратных метров и сгорела кровля. Также выгорел санузел на площади 20 квадратных метров, а в коридоре потолок получил термические повреждения. Остальные помещения дома были закопчены.

Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

ИА «Орелград»