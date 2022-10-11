Председатель Советского райсуда Орла уходит на повышение в Москву

Указ Президента был подписан 7 октября.

Дмитрий Ульянкин, возглавлявший Советский районный суд города Орла назначен судьей Второго кассационного суда общей юрисдикции, расположенного в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Орловского областного суда.

Ульянкин отработал в Орле десять лет, до этого являясь судьей областного суда.

Кроме того, в регионе произошел ряд новых судейских назначений:

«Судьями Орловского областного суда назначены Альянова Елена Леонидовна и Фролова Екатерина Викторовна. Судьей Верховского районного суда назначен Баранов Алексей Сергеевич, судьёй Заводского районного суда г. Орла — Большакова Юлия Владимировна, судьей Урицкого районного суда — Фёдорова Юлия Геннадьевна. Судьей Арбитражного суда Орловской области – Агарков Константин Николаевич», — рассказали в Орловском областном суде.

ИА «Орелград»