Внук орловца Геннадия Зюганова подозревается в краже бензина

11.10.2022 | 12:00 Закон и порядок, Новости, Политика

Леонида Зюганова подозревают в том, что он уехал с заправки до того, как пройдет оплата.

Леонид Зюганов, внук почетного гражданина Орла Геннадия Зюганова и депутат Мосгордумы, подозревается в краже бензина на АЗС «Роснефть». Об этом сообщил телеграмм-канал Baza.

24 сентября Зюганов-младший, заправляя свой автомобиль «Инфинити», приложил к терминалу банковскую карту и уехал до того, как прошла оплата. Бдительные работники заправки запомнили автомобиль и обратились в полицию по факту кражи.

Спустя две недели автомобиль депутата был остановлен сотрудниками ДПС:

«Для парня задержание стало шоком — он долго не мог понять, зачем понадобился полицейским. Оказалось, всё дело в бесплатной заправке. Сам Зюганов божится, что ничего не крал. Он пояснил, что приложил карту к терминалу, дождался звукового сигнала и спокойно уехал, причём никто его не останавливал. Теперь в этом деле будут разбираться следователи», — рассказывает Baza.

ИА «Орелград», фото Baza

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