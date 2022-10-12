Движение на десяти орловских улицах будет перекрыто до 24 октября

Рабочие будут заниматься демонтажем аварийных элементов обустройства автодорог.

В Орле десять участков автомобильных дорог будут перекрыто до 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В связи с демонтажем аварийных элементов обустройства автодорог, проезд транспорта будет запрещен на следующих участках:

ул. Октябрьская в районе пересечения с ул. Приборостроительной;

ул. Октябрьская в районе домов №47Б, №57;

ул. 5 Августа в районе дома №50;

ул. Пушкина в районе дома №39;

ул. Металлургов в районе домов №11, №17 (ТЦ «Европа»);

Московское шоссе напротив дома №162Б;

ул. Лескова в районе домов №9, №10к3 по бульвару Победы, №17 (остановка), напротив дома №19 по бульвару Победы;

Наугорское шоссе в районе домов №5, №29;

Карачевское шоссе в районе дома №52;

ул. Ливенская в районе дома №37.

ИА «Орелград»