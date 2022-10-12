Орловские областные депутаты собрали гуманитарный груз для батальона «Ермолов»

12.10.2022 | 10:18 Важное, Новости, Общество

Доставить груз поручено первому зампреду обловета Михаилу Вдовину.

Орловские областные депутаты откликнулись на призыв своего спикера Леонида Музалевского и собрали гуманитарный груз для добровольческого батальона «Ермолов». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

До отгрузки автомобиля Музалевский пообщался с женами и матерями орловских добровольцев и ответил на вопросы и пожелания. Близкие военнослужащих, в свою очередь, поблагодарили депутатов за чуткость и оперативность.

«С первых дней специальной военной операции весь депутатский корпус Орловского областного Совета народных депутатом и региональное отделение партии «Единая Россия» занимается сбором гуманитарных грузов, по тем потребностям, которые есть у наших бойцов. Сегодня ребятам отправляем берцы, термобелье, утепленные костюмы, одеяла, электроприборы, специальные утепленные палатки с полом. Также мы отвезём письма и посылки от жителей нашего региона. Наши ребята должны чувствовать, что мы с ними рядом, что мы едины, мы вместе. И мы все вместе делаем важное дело для нашей общей победы над фашистским режимом», — заявил Музалевский.

Отметим, что доставка груза поручена первому зампреду облсовета Михаилу Вдовину.

ИА «Орелград»

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