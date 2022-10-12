В Орле граждан набирают на службу в Росгвардию

Желающие могут устроиться в спецподразделения ОМОН и СОБР.

В Управлении Росгвардии по Орловской области открыт пункт приема граждан на службу по контракту. Записаться можно и в подразделения вневедомственной охраны, а также спецподразделения ОМОН и СОБР. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Прохождение службы возможно как в Орловской области, так и на территории других регионов страны, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.

«В пункте отбора росгвардейцы рассказывают о вакантных должностях, требованиях к кандидатам, социальных гарантиях, а также помогают в оформлении документов, — рассказали в ведомстве. — Для жителей Орловской области пункт приема открыт с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Орел, переулок Соляной, дом 1. Контактный телефон: 8-920-813-20-20. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность».

Тем временем, стало известно, что всего за несколько дней сотрудники вневедомственной охраны задержали в Орловской области 19 нарушителей административного законодательства. Причем 15 из них были задержаны по подозрению в хищении материальных ценностей с охраняемых объектов. В Росгвардии отмечают, что наибольшее количество инцидентов было зафиксировано в Заводском районе города Орла.

«Правонарушители предприняли попытки покинуть торговые залы сетевых супермаркетов и продуктовых магазинов с неоплаченными товарами, в основном с алкогольной продукцией и продуктами питания, — уточнили в силовом ведомстве. — Наряды Росгвардии отработали каждый тревожный сигнал, задержали и передали в органы внутренних дел уроженцев Алтайского края, Сахалинской, Курской и Орловской областей в возрасте от 24 до 60 лет».

Также сообщается, что за период с 3 по 10 октября на пульт централизованной охраны Росгвардии Орловской области поступило порядка 120 тревожных сигналов. В большинстве случаев это были вызовы по мотивам мелких хищений и краж, а также фактов хулиганства и распития алкогольных напитков в неположенных местах.

ИА «Орелград»