В соседнем с Орловщиной регионе задержан диверсант, планировавший теракт

55-летний мужчина действовал по заданию СБУ и планировал атаку на один из транспортно-логистических терминалов в Брянске.

Сегодня в Брянске был задержан украинский диверсант, который по заказу Службы Безопасности Украины должен был атаковать один из транспортно-логистических терминалов. Об этом сообщила ФСБ России.

55-летний мужчина приехал в Россию из Эстонии и вскрыл заранее подготовленный схрон с компонентами взрывных устройств. Задержание произошло очень вовремя — диверсант уже успел произвести разведу на месте будущего теракта.

Сообщается, что задержанный во всем сознался и активно сотрудничает со следствием.

ИА «Орелград»