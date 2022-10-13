Сбившая мотоциклиста автоледи избежала приговора

Было учтено то, что потерпевший в ДТП выжил и простил обидчицу.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Местная, ранее не судимая жительница обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как следует из данных предварительного расследования, инцидент произошел в апреле 2022 года в Заводском районе областного центра.

В девятом часу вечера обвиняемая находилась за рулем технически исправного автомобиля. Она выезжала с прилегающей территории, совершая поворот налево, двигаясь на главную дорогу. Автоледи должна была пропустить двигавшийся в тот момент по дороге мотоцикл, но оказалась невнимательна к дорожной обстановке. В результате ее автомобиль буквально сшиб с дороги мотоцикл, за рулем которого находился молодой человек. По заключению медиков, вследствие указанного дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил множественные телесные повреждения, в том числе тяжелую сочетанную травму лица, грудной клетки, живота и ног, переломы обеих челюстей и ребер. По закону такие травмы расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Однако в судебном заседании потерпевший представил письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении автоледи. Свой поступок он объяснил тем, что подсудимая полностью возместила ему причиненный моральный и материальный вред путем выплаты денежной компенсации, а также принесла свои извинения. Полученное возмещение мотоциклист счел для себя достаточным, иных претензий он не имеет. Подсудимая с прекращением уголовного дела также согласилась, о чем представила суду письменное заявление. В нем она указала, что последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию ей разъяснены и понятны. В результате суд постановил уголовное дело прекратить на основании статьи 25 УПК РФ, то есть в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»