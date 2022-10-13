В Орле памятник участникам локальных войн и военных конфликтов пополнился новыми фамилиями

13.10.2022 | 11:11 Новости, Общество

Увековечена память семерых орловцев, погибших в ходе Специальной военной операции.

Мемориальные плиты у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов пополнился именами семерых орловцев, погибших в 2022 году в ходе Специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На Наугорском шоссе теперь увековечена память:

  • Егора Канатникова,
  • Артура Шадрина,
  • Никиты Матюшева,
  • Романа Овешникова,
  • Руслана Минязева,
  • Сергея Комиссарова,
  • Игоря Савина.

Сообщается, что гравировкой на добровольных началах занимались специалисты «Наугорской мастерской».

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2022 год

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