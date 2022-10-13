В Орле памятник участникам локальных войн и военных конфликтов пополнился новыми фамилиями

Увековечена память семерых орловцев, погибших в ходе Специальной военной операции.

Мемориальные плиты у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов пополнился именами семерых орловцев, погибших в 2022 году в ходе Специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На Наугорском шоссе теперь увековечена память:

Егора Канатникова,

Артура Шадрина,

Никиты Матюшева,

Романа Овешникова,

Руслана Минязева,

Сергея Комиссарова,

Игоря Савина.

Сообщается, что гравировкой на добровольных началах занимались специалисты «Наугорской мастерской».

ИА «Орелград»