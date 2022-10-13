В Орле памятник участникам локальных войн и военных конфликтов пополнился новыми фамилиями

Увековечена память семерых орловцев, погибших в ходе Специальной военной операции.
Мемориальные плиты у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов пополнился именами семерых орловцев, погибших в 2022 году в ходе Специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
На Наугорском шоссе теперь увековечена память:
- Егора Канатникова,
- Артура Шадрина,
- Никиты Матюшева,
- Романа Овешникова,
- Руслана Минязева,
- Сергея Комиссарова,
- Игоря Савина.
Сообщается, что гравировкой на добровольных началах занимались специалисты «Наугорской мастерской».
ИА «Орелград»