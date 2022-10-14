В Орле неизвестный украл недавно высаженный клен

14.10.2022 | 16:50 Новости, Происшествия

Злоумышленник  подобрался к саженцу ночью 8 октября.

Неизвестный перемешался дворами, также скрылся. Стоит отметить, что это был не какой-то особый сортовой экземпляр, а видовое аккуратно сформированное дерево.

«Если вы обладаете информацией о том, кто это сделал, стали свидетелем преступления, — пожалуйста, дайте о себе знать в комментариях или в личном сообщении», — указано в группах администрации Орла в соцсетях.

Напомним, 102 шаровидных клёна и 52 липы заняли свои места вдоль обочин улиц Ломоносова и Максима Горького в начале октября. Озеленение проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

ИА «Орелград»

 

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