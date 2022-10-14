В Россию пытались завезти бурую гниль

Опасный вредитель был остановлен сотрудниками Россельхознадзора.

Кроме того, контролю подверглись свыше 2,48 миллиона саженцев плодовых и декоративных культур, различных штучных товаров, а также пиломатериалов и крепежной древесины. По результатам проведенных осмотров специалистами было оформлено 562 акта карантинного фитосанитарного контроля. Отмечается, что подкарантинная продукция ввозилась на территорию Курской и Орловской области из стран-членов Евразийского экономического союза, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«При ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации за текущий период в 32,75 тоннах подкарантинной продукции было выявлено три вида карантинных для России объектов: западный цветочный трипс, золотистая картофельная нематода и бурая монилиозная гниль, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — 38 транспортных средств с 436,81 тоннами подкарантинной продукции были возвращены грузоотправителям».

Причины возврата грузов были разными. Например, фуры разворачивали обратно при выявлении в импортной партии карантинных объектов. Несоответствие сведений о стране происхождения подкарантинной продукции в фитосанитарном сертификате и коммерческих, транспортных документах с информацией, указанной на этикетках упаковочного материала, также становилось причиной отказа в пропуске товара на территорию РФ, Кроме того, часть грузов была возвращена за рубеж из-за ограничений, введенных на ввоз определенных видов подкарантинной продукции.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления должностными лицами управления выявлено 1045 нарушений законодательства в области карантина растений, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — По результатам выявленных нарушений объявлено 829 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, составлено 216 административных материалов. Вынесено постановлений о штрафах на сумму 127,9 тысячи рублей».

ИА «Орелград»