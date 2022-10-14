Вступил в силу приговор по делу о расправе над бывшей женой

Женщина скончалась, получив 13 ударов ножом от экс-супруга.

Орловский областной суд оставил без изменения приговор райсуда, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мужчина должен провести в колонии строгого режима 12 лет за убийство.

15 марта 2022 года в одной из квартир на улице Гражданской в Ливнах было обнаружено тело 38-летней местной жительницы. Нападавший избивал ее кулаками и нанес около 13 ран ножом в область головы, туловища и верхних конечностей. Следы крови оказались даже в подъезде. Ранее судимый 31-летний бывший муж потерпевшей под тяжестью улик сознался в содеянном. Он пояснил, что был пьян и разозлился на женщину.

ИА «Орелград»