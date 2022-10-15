Одаренным детям из орловских сел предложили показать себя

15.10.2022 | 14:56 Культура, Новости

Продемонстрировать свои таланты можно в рамках регионального конкурса.

Организаторы предусмотрели следующие номинации: академическое исполнение (солисты и ансамбли); народная песня (солисты и ансамбли); эстрадная песня (солисты и ансамбли). Заключительный концерт пройдет 27 ноября 2022 года в концертном зале Орловского областного центра народного творчества. Организаторы приглашают юные дарования принять участие и проявить себя.

Важное условие: участниками данного конкурса могут стать только юные жители сел, деревень и районных центров Орловской области. Исполнители из городов, а также сельские и поселковые коллективы, имеющие звание «Образцовый коллектив», к участию не допускаются. Тем самым организаторы действительно дают шанс простым сельским ребятам продемонстрировать свои таланты. Возможно, кто-то из них вырастет из звездочки провинции в настоящую суперзвезду.

Критерии оценок уже определены. Так, жюри конкурса будет принимать во внимание художественный уровень репертуара, уровень исполнительского мастерства, чистоту интонирования и сценическую культуру. Также во внимание будут приняты соответствие тематики репертуара возрастной категории участника, оригинальность и артистизм. Использование фонограмм не допускается. Победителям будут присвоены звания лауреатов и дипломантов с вручением соответствующих дипломов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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