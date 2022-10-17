Десятичасовые разъезды по орловским больницам обернулись для пожилого человека реанимацией

Скорую вызвали в 11 утра. Госпитализации удалось дождаться к 21.15.

Сын пожилой орловчанки поделился в социальных сетях историей о том, как в субботу женщину на протяжении десяти часов возили по местным больницам и только к вечеру госпитализировали в реанимацию.

Подписчик сообщества «Город Орел! Орловчане ВКонтакте» рассказал очередную историю о хамском отношении к орловским пациентам, организационном бардаке и длительных проблемах с постановками диагноза. Его история вызвала большой резонанс и даже дошла до губернатора Андрея Клычкова, который, по словам мужчины, обещал чем-то помочь.

«Верю в её здоровье, и в то, что организм справится! Теперь не могу уснуть, меня переполняют два чувства — гнева и беспомощности перед существующей системой… А ещё, меня поразило отношение самих врачей к пациентам, циничное, безразличное и даже неприязненное. Они пинают тяжёлых пациентов подальше от себя! Они видят только бумажки, а то, что человек нуждается в срочной помощи, их не волнует, хоть он в каком состоянии… «, — поделился эмоциями сын пострадавший.

Прочитать его историю можно по ССЫЛКЕ.

ИА «Орелград»