УФАС рассмотрит жалобу на сдачу в аренду земли

Участник торгов пожаловался на чиновников из райцентра Нарышкино.

Управление ФАС России по Орловской области возбудило дело по признакам нарушения администрацией поселка Нарышкино Урицкого района требования антимонопольного законодательства. Жалобу в надзорный орган направила одна из местных компаний. Она сообщила, что в сентябре текущего года на сайте государственной информационной системы о проведении торгов было опубликовано извещение о проведении торгов на право аренды земельного участка площадью 72 квадратных метра. Он расположен в Нарышкино на улице Привокзальной.

Разрешенный вид использования данного участка: под размещение торговых павильонов. Потенциальный участник торгов обратил внимание на то, что торговый павильон на спорном участке уже стоит, причем речь идет о павильоне под вывеской «Родное село». Фото данного павильона заявитель приложил к своей жалобе в УФАС. Чиновников, по сути, обвиняют в нарушении сразу нескольких норм законодательства. Все эти обвинения антимонопольщикам еще предстоит проверить.

Например, из жалобы следует, что извещение о проведении аукциона не было опубликовано на официальном сайте его организатора, то есть на сайте администрации Нарышкино. Между тем, именно из него потенциальные участники должны были узнать о нюансах заключения контракта. Что касается извещения в государственной системе, то в нем, по мнению жалобщика, не было указано о наличии ограничения прав на участок и имеющихся обременениях. В свете того, что на участке, возможно, уже работает торговый павильон с известным названием, данное обстоятельство может быть очень важным. Кроме того, организаторов обвиняют в том, что они не соблюли срок приема документов для участия в аукционе. Все это проверит специально созданная комиссия УФАС.

ИА «Орелград»