В Орле обсудили, как наполнить бюджет

Вопрос о налоговых доходах местных бюджетов дошел до правительства.

В правительстве Орловской области участники межведомственной рабочей группы во главе заместителем губернатора Вадимом Тарасовым обсудили вопрос о наполнении бюджетов муниципальных образований. Большинство из них являются дотационными, то есть живут во многом за счет перечислений из бюджета региона. Между тем, как считают специалисты, на местах еще имеются резервы, использование которых может наполнить казну дополнительными доходами.

«Имущественные налоги составляют основную часть доходов бюджетов муниципальных образований, — отметил начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по Орловской области Игорь Коротков. — В свете непростой экономической ситуации, в которой оказалась наша страна, мы должны объединить усилия и по максимуму выполнить работу по обеспечению наполнения бюджетов всех уровней».

Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС, члены рабочей группы обсудили мероприятия по формированию полных и достоверных сведений об объектах недвижимости, а также по дополнительному их вовлечению в налоговый оборот. Например, Игорь Коротков отметил в своем выступлении, что «актуализация сведений о недвижимом имуществе – это не только «чистые реестры», но и дополнительные поступления в местные бюджеты».

На мероприятии также прозвучала информация о том, что в результате совместной работы налоговых органов с главами муниципальных образований дополнительно было начислено порядка 1,2 миллиона рублей налогов. При этом налоговый потенциал региона, по оценкам экспертов, в десятки раз больше этой суммы. Добавим, что сумма налогов, исчисленная физическим лицам за 2021 год, составила 1,327 миллиарда рублей, в том числе: транспортный налог – 896 миллионов рублей, земельный налог – 262 миллиона, налог на имущество – 169 миллионов рублей.

ИА «Орелград»