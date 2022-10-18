Дело о ремонте театра кукол заслушал суд

Иск к подрядчику от имени Орловской области подал «Орелгосзаказчик».

Арбитражный суд рассмотрел исковое заявление Орловской области, интересы которой представляло казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик». Ответчиком выступило общество с ограниченной ответственностью «Пролайн ЛТД», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Госпредприятие просило о взыскании с ответчика крупной неустойки в размере более 252 тысяч рублей. Было установлено, что в июле 2021 года стороны заключили контракт. Питерская фирма приняла на себя обязательство в соответствии с заданием заказчика и в сроки, установленные контрактом, выполнить инженерные изыскания, а также осуществить подготовку проектной и рабочей документации.

Речь шла о реконструкции здания бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский театр кукол». Подрядчик должен был также получить на разработанную им документацию положительное заключение государственной экспертизы. Цена контракта составляла 6,7 миллиона рублей. Началом работ стало 1 января 2022 года, окончанием должно было стать 15 марта 2022 года. Сроки были утверждены графиком выполнения работ, приложенным к контракту. Истец в суде заявил, что ответчиком были нарушены сроки, «поскольку работы к приемке ни по первому, ни по второму этапу не предъявлялись».

В результате в июле 2022 года, то есть спустя год после заключения контракта, «Орелгосзаказчик» принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Оно было размещено в Единой информационной системе и вступило в силу. В суде же казенное учреждение потребовало взыскать с подрядчика пени за просрочку. Из иска следовало, что просрочка за нарушение сроков выполнения работ по первому этапу составила 146 дней, по второму этапу — 132 дня. Изучив доводы сторон, суд решил в удовлетворении искового заявления отказать. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА «Орелград»