Молодые орловцы создали семью прямо на призывном пункте

Мобилизованному орловцу дали возможность расписаться с невестой до отправки в учебный центр.

Молодая орловская пара создала семью прямо на призывном пункте военкомата. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Мобилизованному мужчине позволили воспользоваться возможностью выездной регистрации до отправки в учебный центр. Церемония прошла быстро и аскетично, без свидетелей, колец и Мендельсона, но молодоженам несколько раз напомнили о том, что их союз заключен в полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.

Ранее стало известно о том, что Орловская область получила новое мобилизационное задание от Министерства обороны, которое касается прапорщиков и офицеров.

ИА «Орелград», видео «Телеграммы из Орла»