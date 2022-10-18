«Орелгосзаказчик» обязали подсветить Богородское, Гнилушу и Глазуновку

18.10.2022 | 9:24 ЖКХ, Новости

Суд удовлетворил иск об обязании привести автодороги в соответствие с нормативными требованиями.В селах Богородское, Гнилуша и поселке Глазуновка отсутствуют освещение и тротуары, что создает угрозу для жизни и здоровья граждан. Ранее госавтоинспекция выдавала предписание КУ ОО «Орелгосзаказчик» об устранении нарушений. Однако деньги на работы выделены не были, обустройство не проводилось.

Прокуратура Глазуновского района обратилась в суд с иском о понуждении. Требования удовлетворены. Исполнение судебных актов находится на контроле, сообщает пресс-служба надзорного органа.

ИА «Орелград»

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