«Орелгосзаказчик» обязали подсветить Богородское, Гнилушу и Глазуновку

Суд удовлетворил иск об обязании привести автодороги в соответствие с нормативными требованиями. В селах Богородское, Гнилуша и поселке Глазуновка отсутствуют освещение и тротуары, что создает угрозу для жизни и здоровья граждан. Ранее госавтоинспекция выдавала предписание КУ ОО «Орелгосзаказчик» об устранении нарушений. Однако деньги на работы выделены не были, обустройство не проводилось.

Прокуратура Глазуновского района обратилась в суд с иском о понуждении. Требования удовлетворены. Исполнение судебных актов находится на контроле, сообщает пресс-служба надзорного органа.

ИА «Орелград»