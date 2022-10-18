Орловская область получила новое мобилизационное задание

18.10.2022 | 13:03 Новости, СВО

Призыву подлежать прапорщики и офицеры.

Орловская область получила новое мобилизационное задание от Министерства обороны. Об этом сообщил Андрей Клычков, общаясь с подписчиками в VK.

Напомним, ранее сообщалось, что регион выполнил прежнее задание, а нового не получал, так как учебные центры не имеют возможности разместить новых военнослужащих. Повестки, при этом, продолжались рассылаться.

Вчера в 23.50 Андрей Клычков (или лица, обслуживающие его аккаунты), сообщил, что поступило новое задание. Оно касается прапорщиков и офицеров запаса.

ИА «Орелград»

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