В Орле увековечат память Федора Мешкова, восстанавливавшего город после войны

Первый секретарь Орловского обкома КПСС, Председатель Орловского облисполкома, позже — депутат Совета Союза Верховного Совета СССР от Орловской области.

В Орле могут увековечить память Федора Мешкова — государственного деятеля, принимавшего активное участие в послевоенном восстановлении города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Совет Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предложил разместить памятную доску на доме, расположенном по адресу Пролетарская гора, 3. Именно здесь в свое время проживал Мешков — первый секретарь Орловского обкома КПСС, Председатель Орловского облисполкома, позже — депутат Совета Союза Верховного Совета СССР от Орловской области.

Эта инициатива рассматривалась на Орловской городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства. Более того, рассматривался эскиз будущей доски. Предложенный вариант в целом всех устроил. Некоторые корректировки лишь были предложены по тексту.

Теперь вопрос с установкой памятной доски будет обсуждаться на сессии горсовета.

«Это человек, который стал учителем для многих из нас. На его время и должность выпало восстанавливать послевоенный Орёл — город, о котором фашисты отзывались: «Мы превратили его в руины». Я прошу вас, дорогие друзья, поддержать эту идею и увековечить память выдающегося государственного деятеля и нашего земляка», — обратился к коллегам экс-председатель Совета ветеранов Николай Кутузов.

ИА «Орелград»