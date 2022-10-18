В ходе пьяной ссоры жительница Ливен погибла от одного удара ноги

18.10.2022 | 15:43 Закон и порядок, Новости

Мужчина сильно ударил сожительницу во время застолья.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели жительницы Ливен, получившей сильный удар ногой от своего сожителя. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета.

В сентября прошлого года 39-летний мужчина и 36-летняя женщина, проживавшие вместе, распивали спиртные напитки. В ходе застолье завязался конфликт, закончившийся рукоприкладством. Мужчина не рассчитал силу и ногой, обутой в обувь, нанес сильный удар в область расположения сердца и легких. От полученного удара женщина скончалась в больнице.

Уголовное дело было возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Оно будет рассмотрено по существу Ливенским районным судом.

ИА «Орелград»

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