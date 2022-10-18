В ходе пьяной ссоры жительница Ливен погибла от одного удара ноги

Мужчина сильно ударил сожительницу во время застолья.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели жительницы Ливен, получившей сильный удар ногой от своего сожителя. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета.

В сентября прошлого года 39-летний мужчина и 36-летняя женщина, проживавшие вместе, распивали спиртные напитки. В ходе застолье завязался конфликт, закончившийся рукоприкладством. Мужчина не рассчитал силу и ногой, обутой в обувь, нанес сильный удар в область расположения сердца и легких. От полученного удара женщина скончалась в больнице.

Уголовное дело было возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Оно будет рассмотрено по существу Ливенским районным судом.

ИА «Орелград»