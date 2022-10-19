В Орле новый глава депздрава предложил избавиться от вертолета санавиации

Игорь Петчин еще не успел разобраться во всей орловской специфике, но, судя по всему, быстро решил избавиться от самой бестолковой истории в местной медицине.

Игорь Петчин, недавно возглавивший областной департамент здравоохранения, предложил депутатам отказаться от идеи использования вертолета санитарной авиации. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на круглый стол «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», проведенный в поликлинике № 2.

По словам главы депздрава, подобный метод госпитализации не является эффективным, поскольку дорого стоит и не является таким быстрым, как ранее рекламировали областные власти. По словам Петчина, подготовка транспорта занимает 40 минут, а на вылет дополнительно уходит час. За это время, разумеется, экстренные пациенты могут умереть, не дождавшись помощи. По мнению Петчина, целесообразнее оснастить районы бОльшим количеством автомобилей скорой помощи.

Ранее сообщалось, что АО «Национальная служба санитарной авиации» находится в процессе подписания контракта с областной клинической больницей. При этом, больница не имеет своей вертолетной площадки и не известно, можно ли ее построить на законных основаниях. Кроме того, небо над Орловщиной по-прежнему находится в ведении Министерства обороны, и любые гражданские воздушные суда летать не имеют права.

Трагикомичная история орловского вертолета санитарной авиации началась с долгих и безуспешных попыток его приобрести. Когда деньги все же были освоены, губернатор Андрей Клычков поспешил объявить о первой спасенной жизни. Однако, быстро стало известно, что новость являлась фейковой, поскольку попытка перевезти больного из Ливен в Орел закончилась смертью пациента еще до вылета. Больше информации о попытках использовать вертолет не поступало, хотя у медиков было несколько месяцев до того, как военные закрыли небо.

ИА «Орелград»