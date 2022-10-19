В Орле признали ненадлежащей рекламу банковской карты

Решение с учетом мнения экспертов вынесла комиссия УФАС.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела очередное дело, возбужденное по признакам нарушения законодательства о рекламе. Фигурантом стал один из крупных столичных банков. Ранее в адрес Орловского УФАС поступило устное обращение физического лица по поводу распространения в апреле 2022 года в эфире федеральных телеканалов ролика с рекламой финансовых услуг банка.

Конкретно в ролике шла речь о рекламе банковской карты, якобы дающей не только 100-процентную выгоду, но и определенный кэшбек и даже какие-то начисления на остаток средств. Заявитель посчитал, что реклама содержит недостоверные сведения в части указания на доступность предоставления карт банка для всех. Со слов заявителя, ему было отказано в получении рекламируемой карты в связи с наличием у него действующей карты банка. Также он заявил, что «был введен в заблуждение рекламным слоганом и не смог получить рекламируемый товар, что, по его мнению, противоречит требованиям законодательства РФ о рекламе».

Сотрудниками Управления ФАС в рамках рассмотрения вышеуказанного обращения был проанализирован рекламный ролик банка. Специалисты обратили внимание на то, что в рекламе визуально и с помощью звука были выделены определенные условия предоставления финансовой услуги по банковской карте, в том числе «доступность для всех». При этом часть важной информации, в том числе наименование банка, а также иные условия оказания услуги, влияющие на сумму доходов, лишь формально присутствовали в рекламе – они транслировались ограниченное количество времени, располагались в нижней части кадров, следующих друг за другом, и были написаны белым мелким шрифтом на темном фоне.

Данные обстоятельства указали антимонопольщикам на то, что у потребителей рекламы была затруднена возможность прочесть и воспринять всю информацию о рекламном продукте объективно и в полном объеме. А это свидетельствуют о том, что, «несмотря на формальное присутствие в рекламе всех условий оказания соответствующей услуги, лице ее оказывающем, фактически данные сведения в рекламе могли не восприниматься потребителем, а, следовательно, приравниваются к их отсутствию». Кроме того, утверждение о том, что банковская карта «доступна для всех», по мнению антимонопольщиков, являлось недостоверным. Анализ условий ее предоставления показал, что она доступна только для физических лиц, граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше, не имеющих иных карт этого же банка.

При вынесении решения комиссия УФАС приняла во внимание протокол заседания экспертного совета и экспертные заключения, в том числе научного сотрудника ОГУ им. Тургенева. Согласно им, «у зрителей при просмотре рассматриваемого рекламного ролика создается впечатление о возможности получения рекламируемой услуги любым лицом, бессрочно и с оптимальной выгодой, вне зависимости от дополнительных условий, в том числе указанных мелким шрифтом в нижней части экрана». Таким образом, комиссия сделала вывод, что ролик противоречит требованиям сразу нескольких частей Закона «О рекламе». В связи с этим реклама была признана ненадлежащей. Комиссия постановила передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Отметим, что решение может быть обжаловано в арбитражный суд.

ИА «Орелград»