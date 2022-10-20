Орел получит 100 миллионов на оплату судебных исков

Финансовая поддержка позволит избежать блокировки счетов.

Правительство Орловской области выделило Орлу 200 миллионов рублей, 100 из которых пойдут на оплату судебных исков. Это стало известно на сегодняшней внеочередной сессии горсовета.

Пакет экстренной помощи состоит из двух равных частей — в пользу ТТП и в пользу мэрии. 100 миллионов пойдут на оплату расходов МУП ТТП, что позволит избежать банкротства, а также погасить долги перед ООО «Орловский энергосбыт» и лизинговой компанией. Кроме того, будут оплачены долги по горюче-смазочным материалам.

Такая же сумма позволит мэрии избежать блокировки банковских счетов, а также — исполнить исковые предписания надзорных органов.

ИА «Орелград»