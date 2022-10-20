Орел закупил покрытие для «умной» спортплощадки на 9,7 млн рублей

Объединенный муниципальный заказчик в ходе электронных аукционов определил двух подрядчиков.

Курское ООО «ЭКО ТЕКС» за 6 991 107 рублей 24 копейки поставит многослойное полиуретановое рулонное покрытие на 2205 м2. Белгородское ООО «СИТИ-СТРОЙ» за 2 736 045 рублей — покрытие футбольное искусственное на 1800 м2.

Закупки обозначены как благоустройство «умной» спортивной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Кромская, 10а; Маринченко, 9б». Фактически это баскетбольная площадка на стадионе «Южный» в Заводском районе Орла и поле у Городского спортивно-оздоровительного центра в Северном районе.

Товар обе компании должны поставить до 10 декабря 2022 года. Гарантия качества по двум контрактам — 12 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке.

ИА «Орелград»