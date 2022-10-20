Орловца будут судить за телефонное мошенничество в отношении пенсионерок

20.10.2022 | 15:48 Закон и порядок, Новости

По версии следствия, мужчина звонил пожилым женщинам и рассказывал о выдуманных ДТП, в которые, якобы, попали их родственники.

Уже судимый житель Должанского района снова предстанет перед судом по обвинению мошенничестве, жертвами которого стали женщины пенсионного возраста. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2021 года фигурант пользовался базами данных с контактами пожилых орловцев для совершения звонков о выдуманных ДТП, в которые, якобы попали родственники жертв. Пользуясь доверчивостью женщин, он пытался вымогать крупные денежные суммы, необходимые для «возмещения нанесенного ущерба».

Всего от действий обвиняемого пострадали 7 женщин, мошенническим путем им похищено более двух миллионов рублей. Отметим, что злоумышленник действовал с сообщниками, дело которых было выделено в отдельное производство.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество», окончено. Теперь оно передано в Заводской районный суд Орла.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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