Покровитель «Дворянки» сообщил, что проект благоустройства «близится к завершению»

20.10.2022 | 10:52 Новости, Общество

Вице-спикер Орловского областного Совета Михаил Вдовин опубликовал актуальную информацию о преображении знаковой части Орла.

Пост депутата в соцсети озаглавлен «Дворянка не подождет». Видимо, это ответ на заметки в СМИ, в которых высказывались сомнения в скором завершении проектирования. Администрация Орла сообщила журналистам, что лесопатологи «тянут с выдачей заключения». Специалисты должны определить, какие зеленые насаждения можно сносить, а какие необходимо оставить.

Михаил Вдовин кратко изложил итоги совещания, прошедшего 19 октября.

«Проектные работы близятся к завершению, — сообщил он. — Задержка вызвана тем, что необходимо было получить экспертное заключение по одному из разделов проекта. Для чего пришлось обратиться в Тулу. Как заверил представитель проектной организации, они сдадут проект на экспертизу к 3 ноября».

Михаил Вдовин утверждает, что ситуацию держит на контроле. Выражает надежду, что конкурс по поиску подрядчика будет объявлен уже в этом году.

Напомним, Орлу на благоустройство выделено Москвой 99,5 млн рублей. Территория является памятником культуры. В крайнем доме над Орликом якобы жила прототип героини романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева – Лиза Калитина.  Уголок живописный и перспективный. Помимо отсылок к классику здесь могут появиться причал, сцена, пляж, велодорожки и много других объектов, преображающих зону отдыха.

ИА «Орелград»

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