В Беларуси сварят пиво из орловского ячменя

Сырье для варки пива белорусы закупили в Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году сотрудниками этого ведомства проконтролировано уже более 34,7 тысячи тонн ячменя пивоваренного, экспортируемого в Республику Беларусь. Сырье было отгружено с территории двух указанных регионов. В частности, Орловская область продала белорусам 13,6 тысячи тонн пивоваренного ячменя, Курская — 21 тысячи тонн. Уточняется, что из них 11 тысяч тонн – это зерно нового урожая. Предварительно ячмень прошел экспертное обследование в ФГБУ ВНИИЗЖ, карантинные вредные организмы в нем обнаружены не были.

«Качество и безопасность экспортных партий подтверждены протоколами испытаний, — говорят в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. — По результатам предотгрузочного контроля вся продукция полностью соответствовала требованиям страны-импортера и условиям контракта. На отгружаемую подкарантинную продукцию оформлены фитосанитарные сертификаты в соответствии с действующим законодательством в области карантина растений».

Чуть ранее этого же ведомство сообщило другую любопытную новость, довольно важную в условиях введения экономических санкций против России — Орловская область впервые экспортировала картофель в Туркменистан. Всего под контролем должностных лиц управления одно из предприятий региона отправило в Туркменистан семь партий продовольственной картошки общей массой 140 тонн. По результатам предотгрузочного контроля вся продукция была признана соответствующей требованиям страны-импортера. На партии картошки были оформлены необходимые фитосанитарные сертификаты.

Кстати, Туркменистан вскоре начнет закупать и молоко из Орловской области. Дело в том, что на днях молокоперерабатывающее предприятие ООО «Орел» успешно прошло обследование и получило право экспортировать готовую молочную продукцию не только в Туркменистан, но и в Турцию, Иран и Ирак. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, предприятие признано соответствующим требованиям указанных стран и внесено в реестр экспортеров со статусом «Без ограничений».

«Подтвердив свое соответствие, производитель готовой молочной продукции расширил экспортные возможности и получил право экспортировать производимые товары в указанные страны, — добавили в ведомстве. — В настоящее время ООО «Орел» включено в реестр предприятий-экспортеров и реестр стран Таможенного союза и имеет право экспортировать сыр, масло и сухую деминерализованную сыворотку в Азербайджан, Украину, Монголию, Туркменистан, Узбекистан».

ИА «Орелград»