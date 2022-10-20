В Орле автобусы ТТП возвращаются на маршруты

Два десятка автобусов наконец должны быть заправлены.

С сегодняшнего дня автобусные маршруты №1Т, №3Т и №4Т, №15 и №16 снова обслуживаются транспортом Трамвайно-троллейбусного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на первого заммэра города Вадима Ничипорова.

Напомним, из-за отсутствия денег на топливо ТТП перестало обслуживать муниципальные маршруты, и их временно отдали частникам.

В настоящее время порядка 20 автобусов заправлены и готовы к работе. По словам Ничипорова, в конце этой или начале следующей неделе ТТП получит помощь в размере 100 миллионов рублей, что на некоторое время должно стабилизировать ситуацию.

ИА «Орелград»