В Орловской области завели 168 дел о пьяной езде

Фигуранты уголовных дел попались пьяными за рулем повторно.

В Орловской области за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения на водителей возбуждено уже 168 уголовных дел. Они заведены по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Такие данные приводит региональное Управление МВД России. Также сообщается, что всего за 9 месяцев 2022 года на территории региона по вине нетрезвых водителей произошло 66 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками ГИБДД в целом за этот период времени пресечено 1659 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

«Не утрачивает своей актуальности задача по снижению уровня аварийности на автодорогах области и тяжести последствий при ДТП, — следует из информации регионального Управления МВД. — На автодорогах Орловской области зарегистрировано 3807 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 469 ДТП с пострадавшими, в которых 63 человека погибли и 599 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 68 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 158».

В ведомстве отмечают, что за три квартала текущего года было зафиксировано 48 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате один ребенок погиб и 54 получили ранения. Кстати, за нарушения правил перевозки детей составлено уже 2259 административных материалов. По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды полицией направлено 4766 материалов. По результатам их рассмотрения 1134 человека были лишены права управления транспортными средствами, еще 340 человек были подвергнуты административному аресту.

ИА «Орелград»