Водители орловского ТТП из-за простоя лишились трети дохода

Октябрьский коллапс ударил по кошельку рядовых работников.
Октябрьский доход автобусных водителей МУП ТТП из-за недельного простоя уменьшится на треть. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на Татьяну Иванову, и.о. директора ТТП.
Несмотря на то, что водители не виноваты в отсутствии топлива у их предприятия, финансовые убытки придется нести именно им.
Напомним, с 14 по 20 октября муниципальные автобусные маршруты, дублирующие бывшие трамвайные маршруты, были переданы частным перевозчикам из-за неспособности ТТП заправить свой транспорт. В настоящий момент проблема решена, и предприятие получило необходимую финансовую помощь.
ИА «Орелград»