Водители орловского ТТП из-за простоя лишились трети дохода

Октябрьский коллапс ударил по кошельку рядовых работников.

Октябрьский доход автобусных водителей МУП ТТП из-за недельного простоя уменьшится на треть. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на Татьяну Иванову, и.о. директора ТТП.

Несмотря на то, что водители не виноваты в отсутствии топлива у их предприятия, финансовые убытки придется нести именно им.

Напомним, с 14 по 20 октября муниципальные автобусные маршруты, дублирующие бывшие трамвайные маршруты, были переданы частным перевозчикам из-за неспособности ТТП заправить свой транспорт. В настоящий момент проблема решена, и предприятие получило необходимую финансовую помощь.

ИА «Орелград»