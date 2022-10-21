Актер Сергей Гнедов из орловского драмтеатра мобилизован в армию

Гнедов стал пятым актером, получившим повестку.

Актер Сергей Гнедов, играющий в Орловском государственном академическом театре им. Тургенева попал под частичную мобилизацию. Об этом сообщила директор театра Елена Казакова в интервью ОГТРК.

По словам Казаковой, Сергей стал уже пятым актером театра, получившим повестку.

Из-за форс-мажорных обстоятельств театру даже пришлось менять свой выездной репертуар. Находясь на гастролях в Мичуринске, орловцы должны были играть пьесу «Хитроумная влюблённая». Однако, главную роль в ней должен был играть именно Гнедова. В последний момент репертуар изменили и решили ставить «Женитьбу Фигаро».

ИА «Орелград», фото Академического театра им. Тургенева.