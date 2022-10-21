Напавшие на экспедитора грабители также устроили драку в пивбаре

Стали известны подробности нападения на экспедитора интернет-магазина в Орле.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле водитель-экспедитор, работающий с пунктом выдачи заказов интернет-магазина, стал жертвой разбойного нападения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области. В свою очередь пресс-служба Росгвардии Орловской области раскрыла некоторые подробности происшествия. Оказывается, ограбление стало не единственным преступлением двух молодых людей, попавших под подозрение. События развернулись на территории Заводского района. Сначала, около часа ночи, тревожный сигнал поступил с предприятия общественного питания, точнее – из пивбара. На вызов отправились сотрудники вневедомственной охраны.

«В охраняемом Росгвардией заведении произошла потасовка, инициаторами которой стали двое местных жителей, — сообщили в силовом ведомстве. — Правонарушители применили физическую силу по отношению к посетителям, повредили имущество объекта и скрылись с места происшествия. Силовики уточнили у персонала отличительные приметы и приступили к отработке прилегающей территории».

В это же время сотрудники полиции сообщили росгвардейцеам о том, что в том же районе, неподалеку от пивбара, произошло нападение на водителя-экспедитора пункта выдачи интернет-заказов. Причем, судя по описанию пострадавшего, в нем тоже участвовали двое мужчин. Экспедитор сумел описать силовикам их приметы. Тут же возникло предположение, что грабители и хулиганы из кафе – одни и те же люди.

«Спустя некоторое время во дворе многоквартирного дома росгвардейцы обнаружили подходящего под описание мужчину 1995 года рождения и доставили его в отдел полиции, — рассказали в Росгвардии. — Как оказалось, именно он устроил потасовку в пивбаре, а затем нанес телесные повреждения водителю-экспедитору, которые стали причиной госпитализации потерпевшего в больницу. Впоследствии второй злоумышленник был также задержан, по месту его жительства изъята коробка с похищенными товарами из интернет-магазина. В настоящее время ведется следствие».

ИА «Орелград»