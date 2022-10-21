В Орле действует горячая линия для помощи семьям мобилизованных

21.10.2022 | 11:50 Новости, СВО

На нее поступило уже более ста звонков.

В Орловской области действует горячая линия для оказания помощи членам семей мобилизованных граждан.

Линия работает каждый день с 08.00 до 20.00, и на нее уже поступило более сотни звонков.

За помощью звонить следует по следующим номерам:

  • Заводской район г. Орла – 8 958 866 49 57;
  • Железнодорожный район г. Орла – 8 953 627 73 39;
  • Северный район г. Орла – 8 953 472 37 11;
  • Советский район г. Орла – 8 919 263 39 52;
  • Орловский муниципальный округ – 8 930 775 04 75.
  • Прямая линия Департамента социальной защиты — 8 930 063 34 45, добавочный номер — 3.

ИА «Орелград»

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