В Орле действует горячая линия для помощи семьям мобилизованных

На нее поступило уже более ста звонков.
В Орловской области действует горячая линия для оказания помощи членам семей мобилизованных граждан.
Линия работает каждый день с 08.00 до 20.00, и на нее уже поступило более сотни звонков.
За помощью звонить следует по следующим номерам:
- Заводской район г. Орла – 8 958 866 49 57;
- Железнодорожный район г. Орла – 8 953 627 73 39;
- Северный район г. Орла – 8 953 472 37 11;
- Советский район г. Орла – 8 919 263 39 52;
- Орловский муниципальный округ – 8 930 775 04 75.
- Прямая линия Департамента социальной защиты — 8 930 063 34 45, добавочный номер — 3.
ИА «Орелград»