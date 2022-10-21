В Орле и Курске установили 148 карантинных зон

Управление Россельхознадзора подвело итоги работы в области внутреннего карантина растений.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, за 9 месяцев текущего года на территории двух указанных регионов были проведены карантинные фитосанитарные обследования на площади более 729 тысячи га. В результате были подтверждены ранее выявленные очаги по девяти различным вредителям на общей площади 52,6 тысяч га. По итогам обследований упразднено 157 карантинных фитосанитарных зон на общей площади 20 196,29 га по трем видам карантинных объектов: западному цветочному трипсу, фомопсису подсолнечника и повилике.

В то же время было установлено 148 новых карантинных фитосанитарных зон на общей площади 85 848,96 га по четырем видам карантинных организмов: ясеневая изумрудная златка, американская белая бабочка, амброзия полыннолистная и повилика. Отметим, что большая часть карантинных зон введена именно по повилике – крайне опасному сорняку, вывести который очень непросто.

В ТУ Россельхознадзора добавили, что за отчетный период времени в Орловской и Курской областях также были сокращены площади карантинных фитосанитарных зон по четырем видам карантинных объектов: большой черный еловый усач, малый черный еловый усач, черный сосновый усач и амброзия полыннолистная. Общая «сокращенная» площадь составила 81 603,75 га. Усачи – это жуки трех видов, которые способны наносить огромный вред не только лесам, но и уже заготовленным материалам из древесины. Амброзия полыннолистная – растение-вредитель, одно из самых опасных. Дело в том, что его пыльца является мощным аллергеном. Поэтому амброзия, несмотря на свое «сладкое» название, опасна для здоровья человека. Борьба с этим вредителем является одним из приоритетных направлений.

ИА «Орелград»