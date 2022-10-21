В Орле с самозанятого взыскали шесть цен дивана

Отстоять нарушенные права потребителя помогли сотрудники Роспотребнадзора.

В Орловской области суд вынес решение по очередному делу о защите прав потребителей. Детали раскрыли в региональном Управлении Роспотребнадзора, сотрудники которого фактически и выиграли данный процесс. В ведомстве пояснили, что за помощью обратился местный житель. Он пожаловался на производителя мебели, которым, кстати является самозанятый гражданин. Потребитель рассказал, что он заключил с самозанятым договор оказания услуг по изготовлению дивана и заплатил задаток.

Договор был заключен в октябре 2021 года. По его условиям, диван заказчик должен был получить по истечении 20 рабочих дней. Однако по истечении этого срока диван не был изготовлен. Заказчик пытался решить дело полюбовно и написал производителю претензию, предложив тому добровольно вернуть ему задаток. Самозанятый вернул только часть требуемой суммы. После этого потребитель отправился в Управление Роспотребнадзора, сотрудники которого сами подали иск и помогли ему отстоять свои права в суде.

«По итогам рассмотрения гражданского дела, исковые требования в интересах потребителя были удовлетворены частично, — рассказали в ведомстве. — Суд постановил расторгнуть договор оказания услуг по изготовлению дивана, взыскать с самозанятого гражданина в пользу потребителя 10 000 рублей, уплаченных за невыполненную работу, неустойку в размере 10 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей и штраф в размере 20 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу».

ИА «Орелград»