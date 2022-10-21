Жалобу на «Дорожную службу» признали необоснованной

Несостоявшийся участник просил проверить условия торгов.

Орловское УФАС России вынесло решение по антимонопольному делу, возбужденному в отношении государственного унитарного предприятия Орловской области «Дорожная служба». Поводом послужила жалоба, поступившая от одной из брянских компаний. Она пыталась принять участие в проведении конкурентного отбора на поставку технических жидкостей, который был объявлен орловским госпредприятием. Из жалобы следует, что «заявка была неправомерно признана комиссией заказчика несоответствующей требованиям документации о конкурентном отборе».

Предварительное изучение жалобы стало причиной для приостановки торгов. Само дело было рассмотрено специально созданной комиссией. Представитель ГУП «Дорожная служба» сообщил ей, что жалобу считает необоснованной. По его мнению, нарушений допущено не было, все решения принимались в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Предметом спора стали требования, которые заказчик предъявляет к потенциальным поставщикам.

Законом не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам и работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования, которые не указаны в документации о закупке. Кроме того, требования применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам и т.д. По мнению заявителя, эти нормы были нарушены при отборе заявок. Комиссия УФАС внимательно изучила и конкурсную документацию, и заявку пожаловавшейся компании. Было установлено, что заявка была отклонена из-за ее несоответствия требованиям технического задания заказчика.

Иными словами, в заявке отсутствовала информация о соответствии предлагаемого товара требованиям «Дорожной службы». Кроме того, в заявке (техническом предложении) потенциального поставщика было указано: «срок хранения товара не менее 6 месяцев». Между тем, по условиям заказчика заявки не должны допускать разночтения или двусмысленного толкования. Они не должны содержать такие слова, как «может», «не может», «должна», «не должна», «превышает», «не превышает», «следует», «не следует», «не менее», «не более», «не ниже», «не выше» и др. Поскольку в данном случае точный срок хранения товара указан не был, антимонопольщики признали жалобу на «Дорожную службу» необоснованной и отменили приостановление проведения конкурентного отбора.

ИА «Орелград»