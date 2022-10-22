Орловчанка обвинила мужчину в краже нижнего белья

Как установила полиция, обвинение было ложным.

Решение по пикантному уголовному делу вынес Глазуновский районный суд Орловской области. Оно было возбуждено в отношении местной жительницы, которая незадолго до этого настойчиво добивалась возбуждения уголовного дела в отношении своего сожителя. Как следует из обвинительного заключения, орловчанка со своего мобильного телефона позвонила в дежурную часть ОМВД России по Глазуновскому району и сообщила оперативному дежурному о том, что ее сожитель украл у нее телефон, велосипед и нижнее белье.

На место происшествия были направлены сотрудники следственно-оперативной группы. Они прибыли по указанному женщиной адресу для проверки ее заявления. Женщина была предупреждена о возможной уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но и после этого она продолжала настаивать на своем: сожитель похитил ее личные вещи, включая нижнее белье. Иными словами, она обвинила любимого мужчину в в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести.

Однако довольно быстро полиция выяснила, что женщина все придумала, желая «насолить» сожителю. При этом она достоверно знала, что никакого преступления в отношении нее не было. Поскольку протокол принятия устного заявления был зарегистрирован в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, была проведена процессуальная проверка, «для чего были отвлечены силы и средства личного состава ОМВД России по Глазуновскому району».

В ходе проведения проверки в порядке было установлено, что, сообщенные гражданкой сведения не соответствуют действительности, в связи с чем старшим оперуполномоченным уголовного розыска уже в отношении нее самой было возбуждено уголовное дело. Отпираться женщина не стала и подала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»