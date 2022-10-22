В Орле оголодавший мужчина отобрал у прохожей сумку с продуктами

Мужчина раскаялся в содеянном, но все равно попал под суд.

Как следует из судебных материалов, происшествие произошло еще в августе 2020 года. Около 16 часов дня мужчина, прогуливавшийся по улицам Заводского района города Орла, возле здания военно-исторического музея неожиданно напал на прохожую. Он вырвал у женщины из рук непрозрачный полимерный пакет коричневого цвета, в котором, как он думал, находились продукты питания. Но его добычей стали только батон, упаковка сухого кваса и корм для животных. Общая стоимость похищенного составляла 150 рублей.

Насилие мужчина не применял – он просто с силой вырвал пакет из руки прохожей и убежал. Его действия следствие и суд квалифицировали как грабеж. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал полностью и рассказал свою версию случившегося. Он пояснил, что в августе 2020 года приехал вместе с супругой на работу в Орел. Несколько дней проживал в общежитии. Денег им с супругой хватило лишь на несколько дней – они все были потрачены на спиртное. В тот день он, также после употребления спиртных напитков, прогуливаясь с супругой по улице, обратил внимание на пакет в руках незнакомой ему женщины. Он вырвал его у своей жертвы, поскольку, как сам объяснил, был голоден. В суде преступник заявил, что о случившемся сожалеет. Он также рассказал, что приносил свои извинения потерпевшей и предлагал ей возместить ущерб, но она отказалась.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Столь суровый приговор был вынесен потому, что ранее мужчина уже был судим за мелкое преступление в Брянске. Впрочем, суд постановил считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным. Испытательный срок, в течение которого грабитель должен своим поведением доказать исправление, составит два года.

ИА «Орелград»