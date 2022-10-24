Пошивочный цех орловского театра шьет тактические носилки для СВО

Любая свободная минута используются для помощи медикам, спасающих российских военнослужащих.

Пошивочный цех орловского театра «Свободное пространство» занялся производством мягких тактических носилок для участников Специальной военной операции.

«Во время боевых действий важно не только стрелять, но и вовремя оказать медицинскую помощь. В спасении жизни раненого большую роль играет эвакуация с поля боя, поэтому мягкие тактические носилки необходимы медикам наравне с бинтами и медикаментами», — говорится в VK-сообществе театра.

Мастера «Свободного пространства» откликнулись на призыв волонтеров и пошили уже более 30 носилок. Для производства используется каждая свободная минута, и планируется наращивание объемов.

ИА «Орелград», фото «Театр «Свободное пространство»