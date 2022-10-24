Трое лесников заплутали в орловских лесах

Волонтеры, полицейские и спасатели помогли трем жителям, заблудившимся в Шаблыкинском районе.

Сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» помогли трем жителям Шаблыкинского района, заблудившимся в лесу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В субботу, 22 октября, поступило сообщение о людях, потерявшихся в лесном массиве около поселка Лесничество. В поисках были задействованы существенные силы, и в 15.30 они обернулись успехом.

Все пропавшие были найдены живыми и здоровыми.

ИА «Орелград»