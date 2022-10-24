В Орле объявлен аукцион на 31 елочный базар

Предпринимателям будет доступна 31 торговая точка.

Городские власти объявили о проведении аукциона на право организации елочных базаров в преддверии новогодних праздников.

Предпринимателям будет доступна 31 торговая точка, а начальная цена каждого лота составляет 14 939 рублей. Елочные базары будут работать с 15 по 31 декабря, а аукцион пройдет 1 декабря 2022 года в малом зале администрации Орла в 16:00.

«Заявки принимаются до 23 ноября в управлении экономического развития администрации Орла – ул. Пролетарская гора, 1, каб. 520 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Контактное лицо — Ольга Владимировна Башкатова, тел. +7 (4862) 25-52-10, каб. 520», — рассказали в пресс-службе мэрии.

ИА «Орелград»