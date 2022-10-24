В Орловской области за десять закрыли семь детских домов

Это обусловлено сокращением количества детей-сирот.

За последние десять лет, начиная с 2012 года, в Орловской области закрылось семь детских домов. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на Ирину Гаврилину, руководителя областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Сокращение числа учреждений связано с уменьшением числа детей-сирот в нашем регионе. Так, за последние пять лет их количество сократилось с 2 208 до 1 710. При этом, 1 342 ребенка находятся на воспитании в семьях, поэтому им не нужны детские дома.

В Орловской области остается еще семь заведений, предназначенных для детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году они пополняются в том числе за счет детей из новых регионов России.

ИА «Орелград»