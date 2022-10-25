Облсуд ужесточил наказание пьяному водителю

Орловец полтора года проведет в местах лишения свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда изменила приговор суда первой инстанции, вынесенный ранее в отношении «вечно пьяного» водителя. Как сообщили в пресс-службе облсуда, дело было рассмотрено в особом порядке. Это означает, что подсудимый полностью признал вину и согласился с предъявленным ему обвинением. В этом случае он мог рассчитывать на некоторое смягчение наказания. Суд первой инстанции признал его виновным в повторной пьяной езде, причем в материалах уголовного дела фигурировало сразу два преступных эпизода. Действия орловца были квалифицированы по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

«Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет, с установлением определенных ограничений, — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда. — Государственный обвинитель с таким приговором не согласился, посчитав его чрезмерно мягким, просил суд лишить орловца свободы на два года».

Областная судебная коллегия изучила представление гособвинителя. Она установила, что суд первой инстанции при назначении наказания учел положительные данные о личности подсудимого и совокупность смягчающих обстоятельств. К последним было отнесено признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Однако суд не учел, что орловец ранее уже был судим за пьяную езду по той же статье 264.1 УК РФ. И новые преступления он совершил в период отбывания дополнительного наказания по предыдущему приговору. При этом в первый раз ему давали шанс на исправление – он был приговорен к обязательным работам, то есть суд тогда посчитал, что его исправление возможно без изоляции от общества. Однако дальнейшие события показали, что на путь исправления он не встал. Судебная коллегия изменила приговор: вместо ограничения свободы орловцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года, отбывать которое он будет в колонии-поселении. Кроме того, в течение пяти лет ему запрещено управлять автотранспортом.

ИА «Орелград»