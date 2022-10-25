Орловская мэрия расторгнет контракт с подрядчиком, не справившимся с доосвещением улиц

Компания «Энергоконтроль» должна была закончить работы к 25 сентября.

Городская администрация расторгнет контракт с компанией «Энергоконтроль», которая не смогла своевременно выполнить работы по доосвещению орловских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы на улицах Молдавская и Генерала Армии Ковалева должны были выполнены до 25 сентября, но этого не произошло. Планируется поиск нового подрядчика, который сможет сделать жизнь орловцев светлее.

«Заявки на восстановление освещения регулярно поступают в адрес администрации Орла. Чаще всего вопрос в замене перегоревших светильников, имеют место и поломки. С начала осени в адрес ПАО «Ростелеком», исполнителя энергосервисного контракта, направлено порядка 65 заявок на ремонт, ещё порядка 20 заявок – в адрес ИП Акимова О.Н., который работает по текущему содержанию», — рассказали в Объединённом муниципальном заказчике.

ИА «Орелград»