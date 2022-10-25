Орловские власти ищут подрядчика для ремонта аэропорта «Южный»

Подрядчику предложен бюджет в размере миллиарда рублей.

Орловские власти объявили аукцион на поиск подрядчика для ремонта аэропорта «Южный», около 909-го квартала. Соответствующая запись появилась на портале «Госзакупки».

Располагая бюджетом в миллиард рублей, подрядчик должен будет довести аэропорт до состояния, располагающему к приему нескольких самолетов в неделю.

Полноценной реконструкции не предусмотрено. Победитель аукциона должен будет восстановить одну взлетно-посадочную полосу.

ИА «Орелград»