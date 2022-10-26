Орловские мобилизованные получат денежные выплаты с 10 по 20 ноября

Согласно решению Президента России, выплаты должны составлять не менее 195 тысяч рублей.
Губернатор Андрей Клычков сообщил о дате получения первых денежных выплат военнослужащими, мобилизованными в Орловской области.
По словам главы региона, выплаты произойдут в период с 10 по 20 ноября и составят не менее 195 тысяч рублей. Такой размер довольствия был установлен Президентом России Владимиром Путиным.
Также Клычков подтвердил информацию о том, что орловские мобилизованные после прохождения подготовки будут направлены в подразделения территориальной обороны:
«Срок нахождения в учебной части у призывников составляет 21-27 дней для переподготовки и боевого слаживания. В основном наши ребята из Орловской области формируют подразделения территориальной обороны», — сообщил Клычков в своем Телеграм-канале.
ИА «Орелград»