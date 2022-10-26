Орловские волонтеры обзавелись поисковой кавалерией

26.10.2022 | 11:37 Новости, Общество

Каждый десятый волонтер отряда «Лиза Алерт» принял решение обучиться верховой езде.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» появится своя кавалерия. Об этом сообщила ОГТРК.

Благодаря президентскому гранту в деревне Паньково была создана «Кавалерийская школа» с московскими инструкторами. Из 200 участников отряда 20 изъявили желание обучиться верховой езде.

Использование лошадей в поисковых операцией позволяет передвигаться верхом по пять часов к ряду, что облегчает условия работы волонтеров.

ИА «Орелград», фото из сюжета ОГТРК

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Орелград. 2022 год

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